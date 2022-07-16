ردًا على أسئلة

2022/07/16 | 09:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت ردود عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، في مقابلة مع مذيع CNN وولف بليتزر، على ما وصفه نشطاء بأنها أسئلة "استفزازية" تفاعلًا واسعًا.

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