فيديو.. محمد منير ينهار ويبكي خلال حفله بالأسكندرية

2022/07/16 | 09:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخل المطرب المصري الشهير محمد منير في وصلة بكاء، خلال حفله أمس الجمعة، بمدينة الأسكندرية في مصر.

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