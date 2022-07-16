تشلسي يضم كوليبالي مدافع السنغال من نابولي

2022/07/16 | 09:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي تشلسي، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليغ”، اليوم السبت أنه أكمل ضم مدافع السنغال كاليدو كوليبالي من نابولي الإيطالي في عقد يمتد لأربع سنوات.وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن تشلسي دفع في حدود 37.93 مليون دولار لضم اللاعب البالغ من العمر 31 عاما.وبهذه الصفقة، يصبح كوليبالي ثاني صفقة […]

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