من السعودية.. بايدن يتوقع أسعار وقود أفضل خلال

2022/07/16 | 09:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن أن يرى الأمريكيون أسعارًا أفضل للوقود في المحطات خلال "أسبوعين آخرين"، وذلك في تصريح بعد اجتماعاته بالسعودية، الجمعة.

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