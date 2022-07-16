قمة بايدن والزعماء العرب..

2022/07/16 | 09:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، سيبحث القدرات الصاروخية والدفاعية المتكاملة خلال القمة التي سوف تجمعه، السبت، مع زعماء وقادة عرب في مدينة جدة بالسعودية.

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