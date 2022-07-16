توضيح بشأن مشاريع الربط المشتركة مع السعودية والخليج

2022/07/16 | 09:47 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرحلة الأولى تتضمن ألف ميكاواط ستكون مع المملكة العربية السعودية.

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