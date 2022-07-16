إصابة 3 مستوطنين بإطلاق صاروخين من غزة باتجاه عسقلان المحتلة

2022/07/16 | 09:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أطلقت المقاومة الفلسطينية، اليوم السبت، صاروخين من قطاع غزة باتجاه مدينة عسقلان المحتلة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مستوطنين بالهلع خلال الركض إلى الملاجئ بعد تفعيل صفارات الانذار، وفقًا لمزاعم جيش الاحتلال.ونشر مستوطنون مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة انطلاق صواريخ القبة الحديدية من مدينة عسقلان لاعتراض الصاروخين، وهروب المستوطنين […]

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