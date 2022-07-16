بالصور.. مقتل رجل وأبنه رمياً بالرصاص في سامراء

2022/07/16 | 09:57 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - سامراءأفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمقتل رجل وأبنه رميا بالرصاص على جسر الخط السريع غربي مدينة سامراء.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "مجهولين هاجموا رجلاً وأبنه على جسر الخط السريع غربي مدينة سامراء، مبينا أن الهجوم أسفر عن مقتل الأب وأبنه على الفور مع فرار منفذي الجريمة".وأضاف، أنه "أن سيارة المجنى عليهم تعرضت للاصطدام بالصبات الكونكريتية بعد تعرضها للهجوم، لافتا إلى أن الأب الذي قُتل يعمل فلاحاً".

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