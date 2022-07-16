بايد يريد المزيد من النفط والاندماج الاسرائيلي خلال قمة الرياض

2022/07/16 | 10:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: يجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع زعماء عرب في السعودية، السبتؤ07/16/2022، سعيا لإقناع حلفاء...

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