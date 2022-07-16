2022/07/16 | 10:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلن كبير محققي الطب الشرعي في نيويورك الجمعة أن وفاة إيفانا ترامب الزوجة الأولى...

ظهرت المقالة إيفانا ترامب توفيت بسبب ضربة قوية عرضية على جذعها أولاً على المسلة.

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