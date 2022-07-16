هل تجنب بايدن مصافحة محمد بن سلمان باليد عمدًا؟

2022/07/16 | 10:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية، يوم الجمعة، لحضور اجتماع مع المسؤولين السعوديين، حيث صافح بايدن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خارج القصر الملكي بقبضة، بدلاً من المصافحة باليد.

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