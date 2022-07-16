2022/07/16 | 10:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: افادت شبكة سي إن إن الإخبارية الامريكية، 07/16/2022، بأن الأقمار الصناعية رصد وفوداً روسية...

ظهرت المقالة وفود روسية تفحص طائرات مسيرة في طهران أولاً على المسلة.

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