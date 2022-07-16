اسعار النفط ترتفع الى 101 دولار للبرميل

2022/07/16 | 10:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: ارتفعت أسعار النفط 2.5% بعدما قال مسؤول أميركي، 07/16/2022، إن زيادة فورية في إنتاج...

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