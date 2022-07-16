للمرة الثانية خلال أيام.. مدمرة أميركية تبحر في مياه متنازع عليها ببحر الصين

2022/07/16 | 10:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبحرت مدمرة تابعة للبحرية الأميركية بالقرب من سلسلة جزر متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، السبت، في عملية هي الثانية من نوعها خلال أيام قليلة، حسبما أعلنت الأسطول السابع الأميركي في بيان.

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