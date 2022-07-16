بصور أقمار صناعية حصرية لـCNN.. الروس زاروا إيران مرتين لفحص طائرات

2022/07/16 | 10:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد روسي مطارًا في وسط إيران مرتين على الأقل، الشهر الماضي لفحص طائرات بدون طيار، قادرة على حمل الأسلحة، وفقًا لمستشار الأمن القومي جيك سوليفان، وحصلت CNN على صور الأقمار الصناعية حصريًا.

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