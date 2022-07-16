2022/07/16 | 10:47 - المصدر: موازين نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- "فورين بوليسي": أوروبا قد تواجه شتاء قاسياً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/16 | 10:47.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("فورين بوليسي": أوروبا قد تواجه شتاء قاسياً) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("فورين بوليسي": أوروبا قد تواجه شتاء قاسياً) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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