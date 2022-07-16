باحثون: أمريكا تقصدت نظاما برلمانيا فاشلا لا يصلح في العراق

2022/07/16 | 10:49 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قال الخبير القانوني علي التميمي، 07/16/2022 ، ان فرض النظام البرلماني مقصود في دولة مرتبكة...

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