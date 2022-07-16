2022/07/16 | 11:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني تتكون أنسجة العضلات من بنية متكررة من خيوط بروتينية: الميوسين والأكتين، التي تتفاعل مع بعضها لبدء تقلص العضلات.وبمرور الوقت، يؤدي الإجهاد الميكانيكي الناجم عن الحركة المستمرة إلى إتلاف خيوط البروتين.نتيجة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هل يبني البروتين العضلات ؟ المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل يبني البروتين العضلات ؟) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل يبني البروتين العضلات ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).