2022/07/16 | 11:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني توقعت هيئة الأنواء الجوية، السبت، أن تشهد الأيام المقبلة ارتفاعاً قليلاً بدرجات الحرارة في مناطق مختلفة من البلاد.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طقس العراق..



صحو وارتفاع بدرجات الحرارة المركز الخبري الوطني.

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