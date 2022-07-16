2022/07/16 | 11:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: ذكر تقرير إخباري أن تطبيق التواصل الفوري واتساب، أطلق ميزة جديدة تساعد أولئك الذين...

ظهرت المقالة واتساب يطلق ميزة الرد السريع تفيد المشغولين أولاً على المسلة.

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