روسيا: ممارسات التحالف الدولي في العراق افقدته العديد من مواقعه التراثية

2022/07/16 | 11:13 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت روسيا أن ممارسات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق أسفرت عن فقدان هذا البلد العديد من مواقعه التراثية، ودمار بنيته التحتية وتكبيده خسائر بشرية فادحة.

وقال مستشار البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة سيرغي ليونيدشينكو، خلال جلسة غير رسمية لمجلس الأمن الدولي، لمناقشة “تدمير الإرث الثقافي” أثناء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا :” ان أعمال التحالف لم تؤد إلى تدمير البنية التحتية والضحايا البشرية الكثيرة للغاية بين السكان المدنيين فحسب،مشيرا الى إن “المدن مثل الموصل تم محوها من على وجه الأرض، وتحولت المباني الدينية والثقافية إلى انقاض وعشرات الآلاف من القطع الأثرية تم نهبها، و ظهرت في المجموعات الخاصة في دول غربية”.

وأضاف أنه “في عام 2021 لوحده استعاد العراق نحو 18 ألفا من تلك القطع، معظمها من الولايات المتحدة وبريطانيا، وكذلك من هولندا وإيطاليا واليابان.



وكم قطعة بقت في المجموعات الخاصة… لا نستطيع إلا الترجيح فقط”.

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