إعلام عبري: 3 دول عربية على قائمة التطبيع.. من هي؟

2022/07/16 | 11:13 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت قناة “i24NEWS” العبرية، نقلا عن مصادر، عن الدولة العربية التي سيزورها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، الأسبوع المقبل.

وأفادت “i24NEWS” نقلا عن مصادر بأن “رئيس أركان الجيش الإسرائيلي سيزور المغرب الأسبوع المقبل في أول رحلة رسمية تستغرق ثلاثة أيام”.

وقالت المصادر لـ”I24″: “لم يقم أي رئيس أركان إسرائيلي بزيارة رسمية لبلاد عربية من قبل، بينما قام مسؤولون إسرائيليون آخرون بذلك”.

وتابعت: “قد تكون سلطنة عمان أو السعودية أو الصومال هي التالية على قائمة التطبيع”.

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