بعد واقعة الأهداف الخمسة..

2022/07/16 | 11:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن حارس مرمى الاتحاد السكندري، أحمد يحيى، اعتزاله كرة القدم، بعد أحداث مباراة فريقه ضد سيراميكا كليوباترا والتي شهدت تهجم بعض جماهير زعيم الثغر عليه وباقي لاعبي الفريق وجهازهم الفني، عقب الخسارة بخماسية نظيفة في الدوري المصري.

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