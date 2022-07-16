إذا تخطيت سن الـ40.. إليك نتائج مفاجئة لدراسة عالمية حول استهلاك الكحول

2022/07/16 | 11:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا كنت تتمتّع بصحة جيدة وتبلغ 40 عامًا وما فوق، اعلم أنّ استهلاكك لكميات قليلة من الكحول قد تقلّل من خطر إصابتك بأمراض القلب، والأوعية الدموية، والسكتة الدماغية، والسكري، بحسب ما توصّلت إليه نتائج بحث جديد.

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