2022/07/16 | 11:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كشفت روسيا، 07/16/2022، عن ممارسات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق التي أسفرت...

ظهرت المقالة روسيا تتهم التحالف الدولي بتخريب آثار العراق وتدمير بنيته التحتية أولاً على المسلة.

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