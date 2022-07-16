طقس العراق.. ارتفاع في درجات الحرارة وموعد مع الغبار الأيام المقبلة

2022/07/16 | 11:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً في درجات الحرارة.وذكر بيان للهيئة تلقته (بغداد اليوم)، أن "الحالة الجوية للبلاد لهذا اليوم السبت، في المنطقة الوسطى سيكون الطقس فيها صحواً ويتحول الى مغبر بعد الظهر مع فرصة لحدوث عواصف ترابية في بعض الأماكن، ودرجات الحرارة مقاربة ليوم أمس، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون فيها صحواً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا عن يوم أمس، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع غبار خفیف، ودرجات الحرارة مقاربة ليوم أمس".وأضاف، أن "يوم غد الأحد في المنطقة الوسطى سيكون الطقس صحواً كما يتصاعد الغبار خلال النهار، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون صحواً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في حين سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع غبار متصاعد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وأشار إلى، أن "طقس يوم الاثنين في المنطقة الوسطى سيكون صحواً مع غبار خفيف، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية الطقس سيكون صحوا، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق أما المنطقة الجنوبية فالطقس سيكون صحواً وحاراً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وأوضح، أن "يوم الثلاثاء القادم سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحواً وحاراً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما المنطقة الجنوبية فالطقس سيكون صحواً وحاراً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق". ولفت إلى، أن "الحالة الجوية للبلاد ليوم الأربعاء القادم في المنطقة الوسطى والجنوبية سيكون الطقس صحواً وحاراً، وفي المنطقة الشمالية سيكون صحواً، فيما ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

ادناه جدول لحالة الطقس ليوم السبت والايام المقبلة في البلاد:

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