اجتماع مرتقب و5 مرشحين.. الحكمة يكشف آخر مستجدات حراك تشكيل الحكومة

2022/07/16 | 11:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أفاد عضو تيار الحكمة، فهد الجبوري، اليوم السبت، بأن الاطار التنسيقي رشح خمسة أسماء لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة، مشيراً الى أن الاجتماع المرتقب لطرح الاسم المرشح تأخر بسبب اصابة رئيس تحالف الفتح هادي العامري بفيروس كورونا.

وقال الجبوري في تصريح، تابعته (بغداد اليوم)، إن "هناك اسماء متداولة للمرشحين لمنصب رئيس الوزراء، وهناك اجتماع لقادة الإطار بعد العيد، اليوم أو غداً، بعدما تأجل لإصابة رئيس تحالف فتح هادي العامري بكورونا ووجود قادة من الإطار التنسيقي خارج العراق".

وبيّنَ عضو تيار الحكمة فهد الجبوري أن "هناك أكثر من خمسة أسماء مطروحة"، تحفظ على ذكرها إلى حين الموافقة على نشرها"، مشيراً إلى أنه "تم اختيارها في ضوء مواصفات داخلية وخارجية ومقبوليتها وشعبيتها".

الجبوري، نوّه إلى أنه "لا يوجد بينهم من تولى منصب رئيس الوزراء سابقاً، ربما شخص واحد فقط"، لافتاً إلى أن "الوضع العام ليس كما كان في السابق، ويجب ضرورة مراعاة الصدريين وحديث مقتدى الصدر عن المجرب سابقاً وكلام المرجعية ايضاً"، مؤكداً أن "موضوع المجرب لا يجرب سوف يراعى".

أما بشأن اختيار بديل للنائب الأول لرئيس مجلس النواب المستقيل، حاكم الزاملي، أوضح الجبوري أنه "لم تتم مناقشة موضوع النائب الأول لرئيس مجلس النواب لحد الآن، والأمر الذي تتم مناقشه الآن هو اختيار رئيس الوزراء واكمال التشكيلة الحكومية، على اعتبار أن الفصل التشريعي سينتهي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي خاطب القوى السياسية لاكمال حواراتها لطرح المرشح لمنصب رئيس الوزراء وهو الأهم".

وأشار الجبوري الى أن "هناك اسماء مطروحة، من بينها اسماء وشخصيات مستقلة، لكن الموضوع مؤجل لحين الانتهاء من اختيار رئيس الوزراء".

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