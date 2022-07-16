الكاظمي: علاقات العراق مع العرب ودول الجوار في أحسن حالاتها

2022/07/16 | 11:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قال رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، 07/16/2022، علاقات العراق مع العرب ودول الجوار في أحسن...

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