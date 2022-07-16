2022/07/16 | 11:30 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اكد عضو مجلس الشعب السوري ، محمد الفواز، 07/16/2022، ان مخيم الهول يمثل نقطة...

ظهرت المقالة نائب سوري: مخيم الهول لعبة امريكية للتحكم بالطرق بين العراق وإيران وسوريا أولاً على المسلة.

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