أخبار تموز.. الصحة تعلن تسجيل 52 إصابة جديدة بالكوليرا

2022/07/16 | 11:30 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المسلة: السبت 16 تموز 2022 الصحة تعلن تسجيل 52 إصابة جديدة بالكوليرا الجمعة 07/15/2022...

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الصحة تعلن تسجيل 52 إصابة جديدة بالكوليرا أولاً على المسلة.

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