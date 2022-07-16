اتفاق بين بايرن وبرشلونة لانتقال ليفاندوفسكي

2022/07/16 | 11:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سينتقل نجم الهجوم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ بطل ألمانيا إلى برشلونة الإسباني مقابل 45 مليون يورو زائد 5 ملايين كمكافآت، بحسب ما كشفت السبت عدة صحف ألمانية وإسبانية.

وتوصل الناديان إلى هذا الاتفاق ليل الجمعة-السبت بحسب صحيفتي بيلد وكيكر وشبكة سكاي ألمانيا، ليصل الكباش بين الهداف وناديه إلى خاتمة سعيدة بالنسبة للبولندي الرافض اكمال مشواره مع النادي البافاري بعدما دخل سجله التاريخي.

من جهتها، كتبت صحيفة سبورت الكاتالونية السبت على صفحتها الأولى ان اللاعب البالغ 33 عاماً “يعتزم الوصول اليوم (السبت) إلى برشلونة لاتمام فحصه الطبي والتوقيع لأربع سنوات”.

تابعت موندو ديبورتيفو الكاتالونية “لن يكون البولندي حاضراً في تقديم الفريق البافاري اليوم (السبت)”، على أن يكون مع برشلونة في جولته الأميركية الصيفية (18-31 تموز/يوليو)”.

ولم يعرض عليه بايرن سوى تمديد سنة واحدة لعقده الذي ينتهي صيف 2023، بحسب الصحف المحلية الالمانية.

ولم يكن الدولي البولندي راضياً أيضاً عن الراتب المقترح عليه ودخل في صراع مع مدربه يوليان ناغلسمان حول خياراته الفنية، بحسب بعض المصادر.

وكانت عودة ليفاندوفسكي ضبابية الى تمارين بايرن، اذا بدا غير مكترث ودون حماسة ووصل متأخرا اكثر من مرة، قبل ان تتحسن لغة جسده الخميس.

أعلن في نهاية أيار/مايو أن “قصته” مع النادي الألماني “اقتربت من نهايتها”.



وأبدى النادي الكاتالوني إهتمامًا كبيرًا بضمّ المهاجم الهدّاف والفائز بجائزة أفضل لاعب للعام بحسب “فيفا” مرتين.

ودافع ليفاندوفسكي عن ألوان النادي البافاري منذ عام 2014 مسجلاً له 344 هدفاً.



حطم عددًا كبيرًا من الأرقام القياسية كهداف، وكان أبرزها عدد الأهداف في موسم واحد في الدوري الألماني.



مع 41 هدفا في موسم 2021، حطم رقما قياسيا يعود لسنوات عديدة: 40 هدفا للمدفعجي غيرد مولر في موسم 1971-1972.

في دوري أبطال أوروبا، يحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة حيث يتقاسمه مع مهاجم ريال مدريد الإسباني الدولي الفرنسي كريم بنزيمة (86 هدفًا لكل منهما)، خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو المتصدر (140 هدفًا) والأرجنتيني ليونيل ميسي (125 هدفًا).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتفاق بين بايرن وبرشلونة لانتقال ليفاندوفسكي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتفاق بين بايرن وبرشلونة لانتقال ليفاندوفسكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).