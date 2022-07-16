اتفاق عراقي – سعودي لتوفير الطاقة الكهربائية

2022/07/16 | 11:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء اليوم (16 تموز 2022)، “بأنه تم توقيع إتفاقاً بين العراق و والسعودية بشأن توفير الطاقة الكهربائية بشكل مستقر وبكلف مخفّضة عبر الاتفاق مع هيئة الربط الخليجي”.

وأضاف أن “الاتفاق وقعه المخول بصلاحيات الوزير لإدارة وزارة الكهرباء عن الجانب العراقي، ووكيل وزارة الطاقة ورئيس مجلس إدارة الربط الخليجي عن الجانب السعودي”.

وأوضح أنه “من شأن هذا الاتفاق أن يهيّئ المزيد من أسباب استقرار تزويد الطاقة الكهربائية، وإمدادات الشبكة الوطنية، ولاسيما في المواسم التي تشهد ارتفاع الطلب”.

وبحسب البيان “جرى أيضاً توقيع اتفاق ثانٍ؛ يهدف إلى تجهيز العراق بالطاقة الكهربائية من السعودية، وأن تصبح الشبكة الوطنية العراقية محوراً لنقل الطاقة بين قارتي آسيا وأوروبا، ووقع الاتفاق وزير النفط عن الجانب العراقي، ووزير الطاقة عن الجانب السعودي”.

وأشار إلى أن “هذه الخطوات جاءت عشية انعقاد قمّة جدّة للأمن والتنمية التي تنطلق أعمالها يوم السبت الموافق 16 تموز 2022، بمشاركة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على رأس وفد حكومي رفيع”.

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