أخبار تموز.. الأمن الوطني يعتقل 26 إرهابياً في كركوك والانبار وجنوب صلاح الدين

2022/07/16 | 11:40 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المسلة: السبت 16 تموز 2022 الأمن الوطني يعتقل 26 إرهابياً في كركوك والانبار وجنوب...

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الأمن الوطني يعتقل 26 إرهابياً في كركوك والانبار وجنوب صلاح الدين أولاً على المسلة.

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