2022/07/16 | 11:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، أن الولايات المتحدة أوقفت دعمها لمنظمتين لمراقبة عملية السلام في جنوب السودان بسبب "عدم إحراز تقدم" في العملية الانتقالية و"الافتقار إلى الإرادة السياسية" لدى قادة البلاد، ووضعت بذلك حدا لجزء من مساعدتها لهذا البلد.

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