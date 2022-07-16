2022/07/16 | 11:49 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: يعقد الان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اجتماعاً خاصاً مع الرئيس الامريكي جو بايدن...

ظهرت المقالة الكاظمي يعقد اجتماعاً مغلقاً مع بايدن في جدة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يعقد اجتماعاً مغلقاً مع بايدن في جدة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يعقد اجتماعاً مغلقاً مع بايدن في جدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).