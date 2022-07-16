2022/07/16 | 12:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: الكاظمي: نقدر عاليا الدور الذي لعبته امريكا في مساعدة العراق.الكاظمي: نعمل على تطبيق...

ظهرت المقالة الكاظمي خلال لقائه بايدن: نعمل على تطبيق اتفاقية الإطار الاستراتيجي بشأن التعليم والثقافة أولاً على المسلة.

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