"جان بابتيست تافرنييه".. رحلة صاحب "ماسة الأمل" وملاحظاته عن العراق العثماني

2022/07/16 | 12:21 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استطاع تافرنييه في إحدى رحلاته أن يستحوذ على "ماسة الأمل" من مناجم الهند، ويقال إنه سرقها، وكانت واحدة من أكبر وأفخم الألماسات عالميا آنذاك، إذ تميَّزت باللون الأزرق النادر، وبلغ وزنها 45.52 قيراطا.

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