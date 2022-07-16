اكتشاف مومياء عمرها 700 عام بجلد ناضج وخاتم سليم في الصين

2022/07/16 | 12:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخبراء التابعين لمتحف تايتشو لا زالوا يبحثون في الجثة التي وُجد خاتمًا في يديها.

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