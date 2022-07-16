خديجة جنكيز تنشر صورة محمد بن سلمان وبايدن وما كان

2022/07/16 | 12:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الباحثة التركية، خديجة جنكيز، تغريدة تطرقت فيها لما كان سيغرد به الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي الذي كانت مخطوبة له حين مقتله بقنصلية بلاده بإسطنبول، عل لقاء بايدن ومحمد بن سلمان.

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