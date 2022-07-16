43 الف طن من مادة الرز تصل  ميناء ام قصر الجنوبي

2022/07/16 | 12:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

استقبلت أرصفة ميناء ام قصر الجنوبي ، اليوم السبت السفينة SFL SARA بحمولة ( 43,000 ) طن من مادة الرز التايلندي رست على رصيف رقم ( 3 ) .

وقال المدير العام لموانئ العراق فرحان الفرطوسي، في بيان إن "جميع موانئ الشركة تعمل على مدار اليوم كذلك في أيام العطل والمناسبات بالاضافة الى عملها المتواصل بتوفير مفردات البطاقة التموينية والمواد الأخرى للمواطنين".

وأضاف، ان "أرصفة الميناء الجنوبي استقبلت اليوم صباحاً السفينة SFL SARA بحمولة ( 43,000) الف طن من مادة الرز لصالح وزارة التجارة لدعم مفردات البطاقة التموينية".

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