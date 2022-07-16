بيان مشترك: بايدن يرحب بمبادرة الكاظمي بعقد مباحثات سعودية ايرانية في بغداد

2022/07/16 | 12:36 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، 07/16/2022، برئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف بايدن في...

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