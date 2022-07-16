2022/07/16 | 12:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 23 دقيقة

الكاظمي وبايدن يؤكدان على التزامهما المتبادل بالشراكة الثنائية القوية بين العراق والولايات المتحدة

منذ 45 دقيقة

الكاظمي: نعمل على تطبيق اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق وأميركا

منذ 13 ساعة

العراق والسعودية يوقعان اتفاقية الربط الكهربائي الخليجي

منذ 14 ساعة

بن سلمان يستقبل الكاظمي في جدة ويعقدان “اجتماعاً مغلقاً”

منذ 15 ساعة

الكاظمي يصل إلى السعودية

منذ 16 ساعة

رئيس مجلس النواب يدعو القوى السياسية إلى حسم الحوارات

منذ 17 ساعة

الكاظمي يتوجّه إلى السعودية للمشاركة في قمة جدة

منذ 18 ساعة

الكاظمي قبيل مغادرته: مؤتمر جدة لن يناقش التطبيع والعراق لن يدخل أي تحالف

منذ 20 ساعة

الحلبوسي: العملية السياسية بحاجة إلى عقد جديد بعيدا عن أوهام وعقد (المؤامرة الكونية)

منذ 24 ساعة

السيد الصدر يغرد بعد صلاة الجمعة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي وبن زايد يعقدان اجتماعاً في جدة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي وبن زايد يعقدان اجتماعاً في جدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).