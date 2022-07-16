بايدن للكاظمي: اهمية وجود عراق مستقر وموحد وذي سيادة

2022/07/16 | 12:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحقيق الاستقرار المستدام.

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