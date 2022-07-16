أجمل من نيس.. تعرف إلى الامتداد السري لمدن فرنسا الساحلية

2022/07/16 | 13:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعيدًا عن مدن نيس، وكان، وسان تروبيه، هناك العديد من المواقع الساحلية الخلابة في فرنسا، التي يجب أن تزورها مرة في حياتك بالحد الأدنى..إليك التفاصيل!

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