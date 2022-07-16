الكاظمي وبايدن يؤكدان على أهمية تعزيز التعاون  بين أمريكا والعراق

2022/07/16 | 13:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم السبت، اجتماعاً مع الرئيس الاميركي جو بايدن.

وقال الكاظمي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الاميركي جو بايدن "نعمل على تطبيق اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق وأميركا بشأن التعليم والثقافة" مقدما شكره إلى "الولايات المتحدة على دعمها للعراق في محاربة الإرهاب".

وأضاف: "علاقتنا مع الولايات المتحدة استراتيجية ومبنية على التعاون والثقة والاحترام المتبادل".

من جانبه، قال بايدن إن "العراق يمتلك موارد كبيرة ويمكن له استثمارها بشكل جيد".

ووصل الكاظمي الى المملكة العربية السعودية مساء أمس لحضور قمة جدة.

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