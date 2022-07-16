روسيا: التحالف الدولي ألحق أضرارا كبيرة بالتراث العراقي

2022/07/16 | 13:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت روسيا، اليوم السبت، أن ممارسات

التحالف الدولي بقيادة الولايات

المتحدة في العراق أسفرت عن فقدان البلد

العديد من مواقعه التراثية، ودمار

بنيته التحتية وتكبيده خسائر بشرية

فادحة.

وقال مستشار البعثة

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