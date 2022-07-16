توقيع 18 اتفاقية بين أمريكا والسعودية وبايدن يصف لقاءه مع محمد بن سلمان بـ

2022/07/16 | 13:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت،

إنه أجرى مباحثات مهمة مع العاهل

السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل

سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان،

بالتزامن مع توقيع السعودية والولايات

المتحدة 18 اتفاقية

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