البيان المشترك للقاء الكاظمي وبايدن

2022/07/16 | 13:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي

اليوم برئيس الولايات المتحدة

الأمريكية جوزيف بايدن في جدة بالمملكة

العربية السعودية، في لقاء ثنائي

جمعهما، على هامش القمة التي جمعت

الولايات المتحدة، ودول م

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