2022/07/16 | 13:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: دعا سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى مكتب منظمة الأمم المتحدة في جنيف...

ظهرت المقالة ايران تطالب بمعاقبة مجرمي الحرب في نظام صدام أولاً على المسلة.

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