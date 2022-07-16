عقب أنباء الإنهيار الأمني في النجف.. بيان ’غاضب’ من شرطة المحافظة

2022/07/16 | 13:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف الأشرفاصدرت مديرية شرطة النجف، اليوم السبت، بياناً توضح فيه حقيقة الأنباء المتداولة بشأن الإنهيار الأمني في المحافظة.وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انها "تنفي ما تناقلته بعض مواقع التوصل الاجتماعي عن حصول انهيار امني في المحافظة".

وأكدت ان "هذه الاكاذيب والاشاعات لن تؤثر في الواقع الامني، وان الاجهزة الامنية هي عيونكم الساهرة التي تعمل ليلا ونهارا لحماية المواطنين والزائرين والممتلكات الخاصة والعامة ولكن هناك من يتناول الوضع الأمني بقصد وبدون قصد لغاية معينة او بجهل وبدون معرفة".

وبينت المديرية ان "الاجهزة الامنية تعمل على محاربة الجريمة وملاحقة المجرمين والمطلوبين للقضاء وان ما وقع من جرائم هي جرائم جنائية مكتشفة واطرافها معروفين وفي وحال اكتمال التحقيقات سوف نطلعكم عليها".

وتابعت: "في الوقت نفسه نثمن موقف المجتمع النجفي والمواطنين في دعم الاجهزة الامنية والوقوف معها ومساندتها في الاخبار عن اي من الحالات المشبوهة".وتداولت مواقع التواصل الإجتماعي امس الجمعة انباءً تفيد بوجود انهياراً امنياً داخل محافظة النجف الأشرف.

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